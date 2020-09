Nibelungen-Heimpremiere ist geglückt

Lorsch.Es war ein langer ersehnter Moment für die Zweitliga-Kegler des SKC Nibelungen Lorsch. Endlich konnten sie ihre neu eingebauten Bahnen mit dem ersten Heimspiel der Saison 2020/21 einweihen. Umso größer war die Freude, als gegen den SC Regensburg am Ende ein 7:1 (3672:3370)-Sieg auf der Anzeigetafel stand.

Holger Walter (3,5:0,5/637:581) und Lars Ebert (4:0/644:527) hatten als Erste die Ehre. Beide zeigten eine grundsolide Leistung und brachten die ersten Punkte aufs Lorscher Konto. Ebert wurde mit sieben Holz mehr als Walter zum Tagesbesten.

Im Mittelpaar konnten Nico Zschuppe (2:2/605:591) und Andreas Dietz (4:0/607:563) ebenfalls überzeugen. Zu guter Letzt folgten Jochen Steinhauer (4:0/615:520) mit einem einwandfreien Spiel. Das Duo aus Jurek Osinski und Stefan Wernz gab den einzigen Punkt ab.

Mit dem zweiten Sieg in Folge legten die Lorscher nach und stehen auf Tabellenplatz zwei. Spannung verspricht das nächste Wochenende, wenn die Nibelungen am Samstag beim Tabellenersten SKK Gut Holz Zeil zum Spitzenspiel in der 2. Bundesliga Mitte antreten. hofm

