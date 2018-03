Nibelungen Lorsch III holen den Titel in der Regionalliga

Anzeige

Lorsch.Nibelungen Lorsch III hat am letzten Spieltag in der Kegel-Gruppenliga mit einem 5356:5179-Sieg bei der SG Kelsterbach II die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht. Und das hat sich die Mannschaft redlich verdient, denn über die gesamte Runde gesehen waren die Lorscher mit der höchsten Holzzahl das beste Team. Die Freude über den Aufstieg war nach dem Sieg in Kelsterbach riesig, die Busheimfahrt geriet zu einer feucht-fröhlichen Party.

Im Spiel gab es im Starttrio zwei Kracher, als Uwe Kilian und Thomas Wesch auf den nicht sehr ergiebigen Bahnen tolle Ergebnisse ablieferten. Helmut Schmitt kam mit den Bahnen nicht zurecht und wurde gegen Thomas Forell ausgewechselt. Diesem gelangen mit den ersten 50 Wurf sagenhafte 249 Kegel, er zog den aufkommenden Gastgeber damit den Zahn. Die Schlussachse hatte bei 150 LP Vorsprung keine Probleme. – Nibelungen: Uwe Kilian (946), Thomas Wesch (929), Helmut Schmitt/Thomas Forell (826), Marinko Ruzic (904), Michael Schmitt (871), Swen Dammeyer (870).

Wernz holt nur den Ehrenpunkt

2. Bundesliga: FSV Erlangen-Bruck – Nibelungen Lorsch II 7:1 (3450:3279). Ohne Chance blieben die ersatzgeschwächten Lorscher gegen stark spielende Gastgeber. Dies zeichnete sich bereits im Startpaar ab, als ein gut spielender Ralph Müller (574) und Daniel Saal (525) klar in Rückstand gerieten. Auch das Mittelduo Manuel Ott (526) und Tom Walter (521) blieben ohne Aussicht auf einen Punktgewinn.