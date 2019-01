Nicht alle Fans zahlen

Weinheim.Der SV Waldhof Mannheim kann sich auf den treuen Kern seiner Fans verlassen. Das Testspiel des Fußball-Regionalligisten am Samstag bei der TSG 62/09 Weinheim lockte gut 400 Zuschauer an. Allerdings passierten bei Weitem nicht alle die Eintrittskasse am Haupteingang zum Sepp-Herberger-Stadion – sehr zum Ärger von TSG-Platzkassier Hartmut Kadel, der gerade einmal etwas mehr als 200 zahlende

...