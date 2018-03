Anzeige

Weibliche C-Jugend Oberliga: HSG Bensheim/Auerbach – JSG Bad Soden 17:32 (8:15). Eine klare Heimniederlage gab es gegen den Tabellenzweiten. Ein Manko war das Fehlen der Bensheimer Spielmacherin Kathrin Jochem, die an einer viertägigen DHB-Sichtung teilnahm und dadurch nur wenige Minuten eingesetzt werden konnte. Nach neun Minuten führte die HSG 5:2, kurz darauf gab es einen unerklärlichen Leistungseinbruch. Auf Bensheimer Seite klappte nichts mehr. Absprachen in der Abwehr fanden nicht statt, Würfe waren zu halbherzig und eine Menge technischer Fehler ließen dem Gegner freien Lauf. – HSG-Tore: Marie Schmelz (4), Erin Yildirim (4), Melanie Vidakovic (3), Lilly Antes (2), Merle Senßfelder (2), Antonia Müller (1), Nathalie Schmidt (1).

Weibl. C- Jugend Bezirksliga: JSG Bischofsheim – HSG Bensheim/Auerbach II 16:33. Der Tabellenführer hatte beim Tabellenletzten ein noch deutlicheres Ergebnis erwartet. Die C2-Jugend der Flames zeichnet sich in dieser Saison durch eine gute Leistungsbreite in der Mannschaft aus, was sich auch in Bischofsheim zeigte. – HSG-Tore: Emilia Herbert (2), Nebile Özer (5), Paula Rauch (6), Mareike Thomas (7), Theresa Weinhold (10), Laura Lipusch, Antonia Zahand (1), Laetitia Holz (2).

Weibliche D-Jugend Bezirksoberliga: HSG Bensheim/Auerbach – JSG Egelsbach 22:13 (11:5). Mit der stärksten Saisonleistung nahm die HSG Revanche für die Hinspiel-Niederlage, wies den bisher ungeschlagenen Tabellenführer in die Schranken und eroberte Platz eins zurück. Das Team von Claudia Richter war bis in die Haarspitzen motiviert und ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, dass man den Meistertitel holen will. Vor 120 Zuschauern wurde mit konzentriert vorgetragenen Angriffen schnell eine Führung herausgespielt. Weil auch die Abwehr stabil stand und Torfrau Eva Junge starke Paraden zeigte, gab es – trotz einer kleinen Schwächephase nach der Pause, die Egelsbach nicht zu nutzen wusste – schließlich einen auch in der Höhe verdienten Erfolg. – HSG-Tore: Mia Elsesser (5), Nelly Michel (5), Elina Kelmendi (4), Luana Ozimek (3), Jana Bechtold (2), Melina Greene (1), Leonie Meier (1), Mara Stegmeier (1). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.03.2018