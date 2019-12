Nichts zu holen in der Festhalle

Frankfurt.Nur Platz 14 (unter 16 Teilnehmern) gab es für die Bergsträßer Equipe am Donnerstagabend im abschließenden Teamspringen der Kreisreiterbünde beim „Hessentag“ zum Auftakt des Internationalen Festhallen-Reitturniers in Frankfurt.

Dabei blieb Johannes Mader vom RFV Viernheim auf Liedy fehlerfrei in dem Wettbewerb, in dem je ein Reiter in einen L-, M- und S-Parcours geht. Mona Grompe (RFV Schwanheim auf Iron Man) kam auf 18, Hanna Mahnke (Viernheim auf Gräfin Stakkata) kam auf zwölf Fehlerpunkte. Es siegte der Kreisreiterbund Schwalm-Eder, der als einziger dreimal die Null ins Ziel brachte, vor Wiesbaden/Main-Taunus (4), Wetterau, Darmstadt-Dieburg und Odenwald (je 8).

Celine Frieß (Viernheim) gewann auf Tönne mit der Wertnote 9,00 das Stil-Springen der Klasse L, ihr Vereinskamerad Elias Hohler kam mit Winningmoon auf Platz drei (8,80). Mia Fähling (RFV Lorsch) belegte in einem Einfachen Reiterwettbewerb auf Sir Toby einen sechsten Platz.

Werth-Sieg auf Abschieds-Tour

Dressurreiterin Isabell Werth (Rheinberg) hat mit ihrem Hannoveraner Don Johnson am Freitag in der Festhalle den Grand Prix gewonnen. Die Richter bewerteten die Vorstellung mit 75,870 Prozent. Zweite wurde Ingrid Klimke aus Münster mit Franziskus (74,913), vor Hubertus Schmidt aus Borchen mit Escolar (74,804).

Für den 18-jährigen Don Johnson ist es das letzte Turnier, bevor er aus dem Sport verabschiedet wird. Er gehört seit vielen Jahren zu den Erfolgspferden im Stall von Werth. Am Sonntag wird die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt ihn noch in der Kür zeigen. kr/dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.12.2019