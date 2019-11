Niederlage gegen Leverkusen lässt Flames nicht zweifeln

Bensheim.Die erste Heimniederlage in der Frauenhandball-Bundesliga beim dritten Aufschlag in dieser Runde in der Weststadthalle ist für Heike Ahlgrimm kein Anlass, Grundsätzliches zu hinterfragen. „Wir fangen jetzt nicht an, zu zweifeln, weil wir mit drei Toren gegen Bayer Leverkusen verloren haben“, sagte die Flames-Trainerin nach dem 27:30 (8:14) der HSG Bensheim/Auerbach gegen die favorisierten

...