Niederlage hat Spuren hinterlassen

Erbach.Eine schwere Heimaufgabe wartet am Samstag (19.15 Uhr) auf den SV Erbach. Die Bezirksoberliga-Handballer empfangen den Tabellenzweiten TV Lampertheim in der Mehrzweckhalle. Nachwirkungen hat die jüngste 21:22-Niederlage der Erbacher in Arheilgen hinterlassen. Dabei war es nicht die Auswärtspleite an sich, die zu denken gab. Vielmehr waren es gerade einmal vier erzielte Tore in der zweiten

...