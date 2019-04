Niederlage trübt die TuS-Bilanz

Zwingenberg.Im letzten Saisonspiel setzte es für die A-Liga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg II noch einmal eine Niederlage: Mit 19:25 (12:14) unterlag das Team um Spielertrainerin Martina Reinhardt der ESG Erfelden (8.).

„Schade, dass es nicht gereicht hat. Aber bei uns sind nach einer guten ersten Hälfte leider die Kräfte geschwunden“, meinte Reinhardt, die gerade im Rückraum zu wenige Alternativen hatte, um die robuste 6:0-Deckung der Gäste zu überwinden. Erfelden baute seinen Vorsprung bis auf 22:15 (53.) aus, ehe der TuS noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte. Durch diese Niederlage verlor Zwingenberg auch den vierten Tabellenplatz, beendet die Saison als Fünfter. „Dennoch sind wir nicht unzufrieden. Gerade die Hinrunde war wirklich sehr gut“, bilanzierte Martina Reinhardt. – TuS-Tore: Vanessa Fath (7/4), Bettina Lehrian (3), Magdalena Spieß, Nina Schramm (je 2), Sonja Kübelbeck (2/1), Christina Dobrat, Nicola Johann (je 1), Anna-Lena Dluzak (1/1). mep

Biblis feiert Wiederaufstieg

FSG Biblis/Gernsheim – HSG Weiterstadt/Braunshardt III 27:13 (16:5). Am vorletzten Spieltag machten die Bibliserinnen den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga perfekt. Für die an diesem Wochenende spielfreien Heppenheimerinnen bleibt nur die Vize-Meisterschaft. „Den Titel hat sich meine Mannschaft mit einer überragenden Runde und nur einer Niederlage redlich verdient“, freute sich FSG-Trainer Bernd Seiberth nach dem Sieg. Gegen Weiterstadt ließ Biblis nichts mehr anbrennen und nach der Schlusssirene vor über 100 Zuschauern startete ein Feiermarathon. mep

