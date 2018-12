Nina Rädge rettet das Remis

Bensheim.Das war nicht unbedingt zu erwarten: Die Juniorflames der HSG Bensheim/Auerbach II knöpften dem Oberliga-Tabellenführer HSG Rodgau/Nieder-Roden beim 28:28 (15:17)-Unentschieden einen Punkt ab.

Die Bensheimerinnen kamen zwar recht schlecht in die Partie und lagen zu Beginn ständig hinten, doch besannen sie sich spätestens nach dem 4:8 in der 14. Spielminute. „Von nun an spielten wir

...