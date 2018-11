Noch besser als deutsche Meisterschaft

Bensheim.„Es ist angerichtet, die Veranstaltung kann beginnen, wir sind soweit“, sagt Henning Jaecks, Streckenchef beim Bensheimer Rad-Cross-Grand-Prix, zum aktuellen Stand der Strecke am Berliner Ring. Um 9 Uhr fällt um morgigen Sonntag (2. Dezember) im Sportpark West der erste Startschuss und bis zum Hauptrennen der Elite Männer am Nachmittag um 15 Uhr wird einiges los sein an der Rennstrecke.

Die wurde gegenüber den Deutschen Meisterschaften in Bensheim im Januar gestreckt, der Rundkurs ist nun 2600 Meter lang und noch zuschauerfreundlicher. Der Start auf dem Berliner Ring wurde dieses Mal gestrichen, zu schwierig und gefährlich war die erste Kurve zu befahren und es kam zu einigen Stürzen. So hat die Strecke noch ein kompakteres Flair und führt auch über den neuen Bikepark, der im März des kommenden Jahres seiner Bestimmung übergeben werden soll.

Die Rennen erhalten in diesem Jahr einen internationalen Zuschnitt, Fahrerinnen und Fahrer aus neun Nationen haben ihm Kommen zugesagt und werden in der C2-Kategorie um Weltcuppunkte kämpfen. Aus Frankreich kommen Crossspezialisten wie Anotoine Bonoist, aus Belgien Nicolas Cleppe und Jens Adams, aber auch die gesamte Deutsche Elite wird in Bensheim dabei sein. Das Rennen steht auch im Zeichen der Revanche zwischen dem deutschen Titelträger Marcel Meisen und seinem letztjährigen „Schatten“ Sascha Weber, die sich ein Duell auf Augenhöhe lieferten – mit dem besseren Ende für Meisen.

Bei den Frauen zeigt sich das Feld bunt gemixt. Mit Startnummer 1 führt die Deutsche Meisterin Elisabeth Brandau die 33 Fahrerinnen in die erste Kurve. Sie gilt als ausgewiesene Favoritin. Die regionalen Farben vertreten bei den Damen die Bensheimerin Kristin Endres, bei den Männern die Lokalmatadoren Sascha Starker und Jan Dieteren.

Im Umfeld gibt es einige Verkaufsstände, um 14.45 Uhr wird ein Kinderlaufradrennen gestartet. pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018