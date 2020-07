Noch Platz im SVW-Angriff

Mannheim.Frisch geduscht stieg Max Christiansen am Alsenweg ins Auto, doch die zuvor absolvierte Trainingseinheit und die sommerlichen Temperaturen trieben dem Mittelfeld-Mann des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim noch die eine oder andere Schweißperle auf die Stirn. Dem 23-Jährigen machte das nichts aus. Wie seine Teamkollegen war Christiansen froh, dass es wieder losging. „Die Jungs wiedersehen, den neuen Trainer und die neuen Teamkollegen kennenlernen stand im Vordergrund“, berichtete der Profi von den ersten beiden Trainingseinheiten, mit denen der SVW am Montag in die Vorbereitung gestartet war.

Der neue Coach Patrick Glöckner ließ es etwas ruhiger angehen. „Jetzt geht es vor allem darum, wieder ein Gefühl für den Platz und den Ball zu bekommen“, beschrieb der 43-Jährige seine Pläne für die ersten Tage an der neuen Wirkungsstätte. Am Freitag steht ein Laktat-Test an, um den Fitness-Stand seiner Mannschaft zu analysieren. Die Ergebnisse werden dann Klarheit bringen, wer noch Nachholbedarf hat.

Bis auf Jan-Hendrik Marx, der seine Einheiten auf dem Ergometer absolvierte, und Dorian Diring (Reha) waren alle SVW-Profis mit Vertrag am Start. Generell sind die Mannheimer weiter auf der Suche nach Personal mit Drittliga-Format. Im Idealfall möchte der neue Waldhof-Trainer mit 24 Feldspielern und drei Torhütern in die Saison gehen – es ist also noch Luft nach oben.

Am Montag unterschrieb nach dem Doppelschlag vom Sonntag – mit Rafael Garcia (Chemnitz) und Anton Donkor (Jena) – gleich der nächste Neuzugang: Dominik Martinovic kommt vom Absteiger SG Sonnenhof Großaspach und soll seine Offensivqualitäten auf der rechten Seite einsetzen. „Das ist ein Spieler, der uns alle überraschen kann“, erwartet Sportchef Jochen Kientz einiges vom 23-jährigen Stuttgarter, der beim VfB und den Bayern ausgebildete wurde. Vor allem im offensiven Bereich muss der SVW nachlegen, aber das sei nicht so einfach, so Kientz. Gute Stürmer sind schließlich gefragte Leute. Deshalb seien Kevin Koffi und Mounir Bouziane, deren Verträge Anfang des Monats ausgelaufen waren, weiter ein Thema. th

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.07.2020