Noch viele Fragen bei der Jugend

Bergstraße.Es gibt noch viele offene Fragen, was die Saison 2020/21 beim Bergsträßer Fußballnachwuchs angeht. Kreisjugendwart Tobias Kleiner (Lampertheim) konnte bei der ersten virtuellen Jugendleitersitzung noch keine verbindlichen Auskünfte über Termine, Saisonstart, Spielmodus oder Ligeneinteilung geben. „Es liegt vom hessischen Verband noch kein Rahmenterminkalender vor“, sagte Kleiner den 37 Jugendleitern, die an der Videokonferenz teilnahmen.

Sicher ist nur, dass der Jugendausschuss mit kleinen Klassen plant und dabei über Modi wie eine Aufstiegsrunde oder Play-offs nachdenkt. Sicher ist auch, dass die Bambini aussschießich die besondere Spielform „Funino“ anwenden, während die F- Jugendlichen wieder zwischen „Funino“ und dem „Fair-Play“-Modus wählen können.

Abzuwarten bleibt, wie viele Mannschaften auf Kreisebene gemeldet werden. Die Meldefrist endet am 15. Juli. Kleiner hofft auf ähnlich viele Teams wie in der vergangenen Runde. Da waren es inklusive Mädchen 258. Auffällig sei allerdings der Trend zu Spielgemeinschaften. So gibt es eine JSG Lampertheim (die Vorstufe zum geplanten JFV Lampertheim) und auch in Heppenheim hat sich eine neue Jugendspielgemeinschaft gebildet. Neu ist auch die Kooperation zwischen dem JFV Unter-Flockenbach/Trösel und dem VfL Birkenau.

Mit dem Saisonstart rechnet der Bergsträßer Kreisjugendwart im September. Ob es eine Hallenkreismeisterschaft geben wird, ist offen. „Ich erwarte wegen der Hallenkapazitäten große Probleme“, befürchtet Tobias Kleiner, dass die Fußballer hinter Hand-, Basket-, Volleyballern Tischtennis und weiteren Sportarten anstehen müssen. Auch die Jugendleiter zeigten sich in dieser Frage gespalten: 13 sprachen sich bei der Sitzung für, zwölf gegen Titelkämpfe aus. 13 enthielten sich.

Eine Veränderung gab es bei den Klassenleitungen. Für Jörg Ballweg (Lorsch), der sich zurückzog, ist nun die stellvertretende Kreisjugendwartin Melitta Ernst (Wald- Michelbach) für A-, B- und C-Junioren zuständig. Nadine Schulz (Lorsch) kümmert sich weiter um den D-, Hermann Oberle (Fürth) um den E-Nachwuchs und Markus Essel (Lorsch) um F-Junioren und Bambini. Weil die virtuelle Jugendleitersitzung reibungslos lief, kündigte Kleiner an, dass auch die Rundenbesprechungen der einzelnen Altersklassen als Videokonferenz abgehalten werden sollen. all

