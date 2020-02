Nürnberg ist stabiler als beim letzten 3:3

Darmstadt.Auch nach sieben Spielen ohne Niederlage und dem Sprung auf Rang neun hält Trainer Dimitrios Grammozis beim SV Darmstadt 98 die Spannung hoch. „Wir müssen gierig und hungrig bleiben“, forderte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Freitag mit Blick auf die Partie beim 1. FC Nürnberg (So., 13.30 Uhr). „Wir wissen, dass wir da auf keinen Fall nachlassen dürfen.“

Im Vergleich zum 1:0 über den SV Sandhausen muss Grammozis auf der Innenverteidiger-Position umbauen, weil Immanuel Höhn nach seiner Gelb-Roten Karte pausieren muss. Ersatz-Kandidaten sind Nicolai Rapp und Patric Pfeiffer. Mittelfeldspieler Yannick Stark, der gegen Sandhausen einen Nasenbeinbruch erlitt, wird voraussichtlich mit einer Gesichtsmaske spielen können.

Nürnberg, das in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte holte und drei Punkte hinter den Lilien liegt, sei eine sehr kompakte Mannschaft, die gut kontere und in Michael Frey auch einen kopfballstarken Stürmer habe, sagt Grammozis. Anders als beim vogelwilden 3:3 in der Hinrunde trete der Club unter Trainer Jens Keller mittlerweile auch defensiv stabiler auf. dpa

