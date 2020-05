Nun Trainer beim Heimatverein

Bergstraße.Nach dem feststehenden Aufstieg in die Handball-Oberliga hat der TSV Birkenau nun auch einen neuen Trainer. Holger Schwab (53), der das Handballspielen beim TSV lernte und dort auch bis als 15-Jähriger spielte, kehrt zu seinem Heimatverein zurück. „Das freut uns natürlich riesig. Er hat einen unglaublich großen Erfahrungsschatz, verfügt über ein großes Netzwerk an Spielern, hat die B-Lizenz und kennt als Birkenauer unser Umfeld“, sagt der Sportliche Leiter Sebastian Brehm, der nun hofft, dass die Mannschaft unter den „politisch korrekten“ Corona-Bedingungen bald mit den Laufeinheiten zur Saisonvorbereitung starten kann.

Schwab spielte nach dem Wegzug seiner Eltern nach Wiesloch selbst bei der dortigen TSG und mit dem TSV Malsch bis in der Regionalliga. Nach zwei Kreuzbandrissen konzentrierte er sich schnell aufs Traineramt, führte zum Beispiel den TV Bammental – anfangs noch als Spielertrainer – bis in die Oberliga. Elf Jahre war er dort verantwortlich.

Zuletzt Bären-Talente betreut

Nach einigen Trainerstationen suchte der ehemalige Mittelmann eine neue Herausforderung, wurde Geschäftsführer der SG Nußloch, wo er Anfang 2018 ausschied. Zuletzt trainierte er die C-Mädchen der Ketscher Kurpfalz Bären, wo seine Tochter spielt. Dann kam der Anruf von Birkenaus Sportlichem Leiter Sebastian Brehm. „Ich habe den Kontakt zu Birkenau nie verloren, bin mit Sebastian auch schon relativ lange befreundet“, so Schwab, der in Ramon Garrido einen ehemaligen Jugend-Mitspieler zur Seite hat. Der ehemalige TSV-Keeper wird nun Torwarttrainer der Schwarzen Falken, da Nils Heckmann zurück in den Birkenauer Kasten wechselt. at

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.05.2020