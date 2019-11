Nur 45 starke Minuten

Leverkusen/Bensheim.Für die A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach ist die Saison in der Handball-Bundesliga beendet: Mit 20:28 (10:11) verloren die Flames-Talente bei Bayer Leverkusen die letzte Partie in der Vorrunde. Während sich Leverkusen und TuS Metzingen für die Zwischenrunde qualifizierten, blieb Bensheim/Auerbach Letzter im Dreier-Tableau. „Es war eine sehr schwere Gruppe, wir sind gegen zwei starke Mannschaften ausgeschieden“, resümierte HSG-Coach Andre Schumacher.

Im Duell gegen Bayer, Dauergast beim Final Four der Jugend-Bundesliga, sah es am Samstag zunächst gut aus für das Team von der Bergstraße. „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt“, so Schumacher. Mit einer flexiblen Abwehr fand die HSG-Crew immer wieder Lösungen, um den Favoriten in der Offensive auszubremsen. Im Angriff fehlten dem Flames-Nachwuchs bisweilen das Tempo sowie die leichten Tore, analysierte der Trainer. „Da wäre sogar noch mehr möglich gewesen.“

Leverkusen führte 3:0 (5.) und 6:3 (14.). Die HSG, bei der Julia Niewiadomska verletzt ausfiel und somit Sarah Dekker als einzige Spielerin aus dem Frauen-Bundesligakader dabei war, glich nach einem 3:0-Lauf zum 6:6 (19.) aus. Bis zur Pause ging es im Gleichschritt weiter.

In den ersten Minuten nach dem Wechsel kam die HSG nicht auf Touren, so dass sich die Gastgeberinnen vorentscheidend auf 16:10 (38.) absetzen konnten. „Wir waren sehr nervös“, erklärte Schumacher die hohe Fehlerquote in dieser Sequenz. Nach einer Auszeit fing sich Bensheim/Auerbach zwar wieder, konnte den Rückstand aber nicht mehr verkürzen. „Wir waren 45 Minuten auf Augenhöhe, hätten aber überragende 60 benötigt“, bilanzierte Andre Schumacher.

HSG: Wagner, Schuster - Leichthammer, Gürtelschmied (1), Schmitz (3), Dekker (3), Scheffler, Bartaseviciute (7/6), König (2), Lützkendorf (1), Strehl, Hofmannn, Wimmer (1), Orth (2). eh

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.11.2019