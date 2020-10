Nur das Ergebnis stimmt

Wiesbaden.Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Fußball-Liga auch dank toller Moral den Anschluss an die Spitzengruppe gewahrt und ein Erfolgserlebnis mit dem 2:1 (0:0) beim 1. FC Magdeburg gefeiert. „Das war ein absoluter Arbeitssieg. Mit der Leistung sind wir allerdings nicht zufrieden, vor allem bis zum 0:1 war Magdeburg klar besser und hat uns in den Zweikämpfen den Schneid abgekauft“, konstatierte Trainer Rüdiger Rehm.

Für den SVWW war es bereits der vierte Saisonsieg, nur vier Gegentore in sieben Spielen sind einer der Top-Werte der 3. Liga. „Wir hatten eine sehr gute Innenverteidigung und einen starken Torwart, die uns im Spiel gehalten haben“, lobte Rehm den spielerisch ausbaufähigen Auftritt seines Teams. Den Rückstand durch Burger (50.) konterten Chato (63.) und Malone (74.). „Das sind Entwicklungsschritte, die wir gehen müssen. Deshalb sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, so Rehm.

Tristesse in Kaiserslautern

Trister könnte indes die sportliche Lage beim 1. FC Kaiserslautern ausgerechnet zum Ehrentag der großen Vereinsikone nicht sein. Wenn Fritz Walter am Samstag (31.) seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, werden die Pfälzer ohne Sieg auf einem Abstiegsplatz der 3. Liga stehen. Durch die dritte Niederlage im siebten Saisonspiel, (2:3 in Meppen) rutschte der 1. FCK auf den 18. Rang ab.

Nach vier Unentschieden nacheinander war es für den neuen Trainer Jeff Saibene die erste Pleite: „Es hat alles gefehlt. Das fängt schon mit der Körpersprache an. Fußball besteht vor allem aus Zweikampf und Leidenschaft - so kann man kein Spiel gewinnen.“

