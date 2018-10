Nur der Schönheitspreis

Bergstraße.Eine Halbzeit lang konnte der SC Rodau in der Fußball-Kreisliga B die Partie beim TSV Hambach ausgeglichen gestalten, am Ende gab es aber eine nicht unverdiente 1:4-Niederlage. In Abschnitt eins ließen die Gastgeber die Präzision im Abschluss vermissen, dann kam Dennis Keil: Er erzielte alle Hambacher Treffer. Das schönste Tor gebührte jedoch einem Rodauer: Maik Müller traf volley aus 18 Metern zum 1:1. – Tore: 1:0 Keil (10.), 1:1 Maik Müller (39.), 2:1, 3:1, 4:1 Keil (52., 68., 90.+3). – Beste Spieler: Keil, Franken, Nico Fetsch / –. kar/ü

Türkspor W.-Michelbach – FSG Bensheim 3:0. Nach der 13. Saisonniederlage ist die FSG am Ende des Klassements angekommen. Dabei sah es lang gut aus für die Bensheimer im Odenwald, wie FSG-Funktionär Wolfgang Schmidt berichtete. „Es war ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.“ Möglichkeiten zur Führung für die Gäste ließen Danso und Tekin liegen. Durch individuelle Fehler in der Schlussphase bereitete die FSG den Platzherren den Weg zum Dreier. – Tore: 1:0 Palentkin (74.), 2:0 Tamer Keskin (78.), 3:0 Tuna (90.). eh/p

FSV Zotzenbach – SV Kirschhausen 2:1. Nach sechs Wochen hat der SVK wieder mal verloren. „Das hätte nicht sein müssen, die waren auch nicht besser als wir“, klagte Trainer Miguel da Silva. Die Schlüsselszene sah er in der 64. Minute. Andy König hätte den Ausgleich erzielen können, traf nur den Innenpfosten. Besser machte es Jannik Rauch, der im Gegenzug auf 2:0 erhöhte. – Tore: 1:0 Riza Aydogan (63.), 2:0 Jannik Rauch (65.), 2:1 Behrman (85.). – Beste Spieler: Schädel, Jannik Rauch / –. hei/ü

