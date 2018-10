Nur die Youngsters verlieren

Lorsch.Durch einen hart erkämpften 9:5-Erfolg gegen den erstmals komplett angetretenen Bezirksklasse-Absteiger SV Mörlenbach festigte Neuling TTC 2010 Lorsch in der Tischtennis-Kreisliga seine Spitzenposition.

In der Wingertsbergsporthalle legte der Gastgeber eine 2:1-Führung in den Doppeln vor, wobei Ritter/Platte gegen Mörlenbachs Spitzendoppel Albert/Gawlowski überraschend klar in drei Sätzen gewannen. In den Einzeln besiegte Mörlenbachs Abwehrspezialist Franz Gawlowski im ersten Paarkreuz die beiden starken Lorscher 2010-Youngsters Henning Stier und Timo Rummel. Die kampfstarken Gastgeber holten allerdings durch Helmut Ritter (2), Thomas Platte (2), Henning Stier, Timo Rummel und Kapitän Klaus Neuser die weiteren Punkte zum Gesamtsieg. red

