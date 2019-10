Nur drei Kegel fehlen zum Punktgewinn

Bensheim.Auch das zweite Heimspiel der Saison konnte der SC/KC Bensheim in der Kegel-Gruppenliga trotz einer klaren Leistungssteigerung nicht gewinnen. Beim 2:6 (3207:3209) gegen die SKG Roßdorf fehlten nur drei Holz, um zumindest einen Punkt zu behalten.

In der Startpartie feierte Bernd Kirsch sein Debüt in der ersten Mannschaft in dieser Saison. Ebenso wie seine Mitstreiter Alfred Rettig und

...