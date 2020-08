Nur ein Aufsteiger, aber fünf Absteiger

Darmstadt/Bergstraße.Der FC 07 Bensheim startet mit einem Heimspiel gegen den TSV Lengfeld, der VfR Fehlheim mit einer Auswärtsaufgabe beim VfR Groß-Gerau und der FC Sportfr. Heppenheim mit dem Derby bei Aufsteiger FC Fürth in die Saison der Fußball-Gruppenliga. Da es in der coronabedingt abgebrochenen Vorsaison keine Absteiger, aber der VfL Michelstadt sich freiwillig zurückzog, wird in dieser Klasse ab dem 6. September mit 18 Teams die Punktrunde bestritten..

Klassenleiter Michael Sobota kündigt an, dass nur der Meister eine Klasse höher klettern an; eine Aufstiegsrunde wird nicht ausgetragen. Bis zu fünf Mannschaften droht der Abstieg in die Kreisoberliga.

Im Blick auf die neue Spielzeit mahnte Sobota, dass die Vereine bei der Umsetzung des Hygienekonzepts für die ordnungsgemäße Austragung der Spiele verantwortlich sind, „denn wir sind noch mittendrin in der Pandemie“. So sind bei Verdachtsfällen sämtliche Daten an die Gesundheitsämter zu melden. Dazu ist eine Adressliste aller Personen, die sich auf dem Sportgelände befinden, zu erstellen.

Maximal 250 Personen pro Spiel

Zudem hat der Hessische Fußballverband entschieden, dass zumindest bis zum 31. August lediglich 250 Personen bei den Begegnungen auf dem Sportgelände anwesend sein dürfen. Aufgrund der hohen Anzahl von infizierten Personen sind seit der vergangenen Woche im Kreis Groß-Gerau zumindest bis 31. August maximal 150 Personen erlaubt.

Sämtliche Spiele im September und Oktober werden erst um 15.30 Uhr (Ausnahme: SV Nauheim, FC Alsbach und FV Mümling-Grumbach) beginnen. Die Spiele im November (15 Uhr) und Dezember (14.30 Uhr) sollen entsprechend ebenfalls verschoben werden. Bei einigen Clubs ist dies aufgrund von fehlendem Flutlicht allerdings nicht möglich. Michael Sobota erinnerte die Vereinsvertreter, dass bei fehlendem Flutlicht ein Ausweichort vorhanden sein sollte.

Sämtliche Vereine einigten sich darauf, dass die Gastmannschaften ihre Getränke zu den Spielen selbst mitbringen. Einzig die Schiedsrichter sollen noch Getränke bekommen. Sobota gab zudem bekannt, dass er beim Verbandstag (28. November) des HFV als Klassenleiter der Verbands- und Gruppenliga aufhören wird. Zudem wird er auch das Amt als Regionalbeauftragter abgeben, das der aktuelle Groß-Gerauer Kreisfußballwart Robert Neubauer (Rüsselsheim) übernehmen soll. red

