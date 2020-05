Nur ein Jahr beim FC Starkenburgia

Heppenheim.André Kaffenberger, Coach des Frauenfußball-Verbandsligisten FC Starkenburgia Heppenheim, wechselt nach der Saison nach nur einjähriger Tätigkeit in der Kreisstadt als Co-Trainer zum A-Junioren-Bundesligisten Kickers Offenbach. Seinen Entschluss teilte der 22 Jahre alte Fitnesstrainer Verein und Mannschaft bereits mit.

Sollte die aktuelle Saison aufgrund der Corona-Krise doch noch zu Ende gespielt werden, wird Kaffenberger seiner Mannschaft, die den drittletzten Platz belegt, bis Ende Juni als Übungsleiter erhalten bleiben. „Ich sehe das als eine große Chance, um in meiner Laufbahn weiterzukommen“, begründet der Reichelsheimer seinen Wechsel an den Bieberer Berg. Die Kickers-Talente belegen aktuell den elften Rang in der Bundesliga. hei

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.05.2020