Nur eine Hälfte ein packendes Derby

Heppenheim.In einem packenden Lokalderby in der Handball-Bezirksoberliga kamen die Gäste des SV Erbach mit der emotionalen Atmosphäre in der mit über 400 Zuschauer bestens gefüllten Nibelungenhalle zunächst besser zurecht und erspielten überzeugend eine 15:12-Führung beim HC VfL Heppenheim (28.) Was dann aber bis zur Pausensirene und den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn passierte, war kurios. Dem

...