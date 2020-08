Nur Einzel, keine Doppel im Tischtennis

Frankfurt.Jetzt also doch keine Doppel: Unmittelbar vor Beginn der Saison 2020/21 hat das Präsidium des Hessischen Tischtennisverbandes beschlossen, entgegen vorangegangener Entscheidungen keine normale Punktrunde zu spielen und in den Vierer- und Sechser-Mannschaften nun doch auf die Durchführung der Doppel-Partien zu verzichten.

Da der Kontaktsport in Hessen wieder vollumfänglich erlaubt wurde, wollte der TT-Verband den Spielbetrieb mit Doppeln starten. „Das geschah aber nicht aus völliger Überzeugung, sondern vor allem aufgrund rechtlicher Bedenken, dass ein Verstoß gegen die Wettspielordnung begangen werden könnte“, schreibt das Präsidium nun in einer Mitteilung zum Thema.

Strenge Auflagen für Vereine

Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weist derzeit in Hessen den höchsten Wert aller Bundesländer auf. „Weiterhin muss sich der Verband vor allem an den Vereinen mit den strengsten Auflagen orientieren. Einige können nur schwerlich oder überhaupt nicht am Spielbetrieb teilnehmen, in einer hessischen Stadt wurden die Hallen noch nicht geöffnet“, heißt es weiter vom Verbands-Präsidium.

Auf der Grundlage der Wettspielordnung gelten „mit sofortiger Wirkung“ besondere Regelungen („ggf. auch rückwirkend für Mannschaftskämpfe, die bereits ausgetragen wurden“) in allen Spiel- und Altersklassen im Zuständigkeitsbereich des HTTV. Es sind alle vorgesehenen Einzel auszutragen. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes reicht dann im 6er-Paarkreuzsystem und im Werner-Scheffler-System von 12:0 bis 6:6 (das Spiel ist also nicht nach dem neunten Gewinnpunkt vorzeitig beendet), im Bundessystem von 8:0 bis 4:4 – bei unvollständigem Antreten beider Mannschaften unter Abzug der nicht zur Austragung kommenden Einzel.

Punkt-Vergabe unverändert

Es bleibt in allen Spiel- und Altersklassen bei der geplanten Vergabe von Tabellenpunkten. Das Ergebnis-Portal „click-TT“ wird auf den „Doppelverzicht“ vorbereitet. Das entsprechende Update wird voraussichtlich am morgigen Dienstag installiert. Frühere Spielberichte sollten bis dahin zurückgehalten werden.

Der Verband hat den Vereinen bereits eine korrigierte Version der Hygiene- und Verhaltensregeln für den Wettkampfbetrieb zur Verfügung gestellt. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Hygieneregeln in den Landkreisen, kreisfreien Städten und Kommunen empfiehlt der HTTV, sich vorab mit der Heimmannschaft in Verbindung zu setzten, um die Bedingungen vor Ort zu erfragen.

„Die Gesundheit aller am Wettkampf beteiligten Personen hat oberste Priorität. Nur wenn alle zu einem guten Miteinander beitragen, ist der Spielbetrieb in dieser Saison möglich“, gibt das HTTV-Präsidium seinen Vereinen zum Saisonstart mit auf den Weg. kr/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.08.2020