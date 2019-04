Nur Schönberg und Rodau nicht dabei

Bergstraße.Die Beteiligung war überschaubar bei der Fußball-Kreispokal-Auslosung 2019/20. Gerade mal 22 Vereine waren bei der Zusammenkunft in Gronau vertreten. „Die Reihen sind sehr licht“, konstatierte Kreisfußballwart und Pokalspielleiter Reiner Held mit Blick aufs Auditorium.

Die dünne Besetzung lag vielleicht auch daran, dass die von der Auftaktveranstaltung gewohnten Beigaben des Sponsors diesmal ausblieben. Nach 15 Jahren Zusammenarbeit hat der hessische Verband den Vertrag mit dem Pokal-Namensgeber nicht verlängert. Das Brauhaus hatte nicht nur Geld- und Bierpreise für die besten vier Mannschaften lockergemacht, es gab auch für alle Teilnehmer Sachspenden.

Unter anderem dies führte dazu, dass der im Kreis Bergstraße bis dahin eher stiefmütterlich vor sich hin vegetierende Wettbewerb zu ungeahnter Blüte kam. Seit mehreren Jahren machen weit mehr als 90 Prozent aller Kreisvereine mit. Bei der Auflage 2019/20 sind 61 Mannschaften am Ball. Nur SV Schönberg und SC Rodau sagten Reiner Held ab. So hatte Gisela Hanusch, die Spielausschussvorsitzende des VfB Lampertheim, alle Hände voll zu tun, bis sie alle Lose aus dem Topf gezogen hatte.

Erneut keine Verlängerung

Die Regularien bleiben im Vergleich zum Wettbewerb 2018/19 unverändert. Die erste Runde soll komplett vor dem Punktspielauftakt am ersten Augustwochenende (3./4.) ausgetragen werden. Zwei weitere Runden folgen noch in diesem Jahr, Viertel- und Halbfinale sowie Endspiel 2020. Dass bei unentschiedenem Spielstand nach 90 Minuten die Verlängerung entfällt und es gleich zum Elfmeterschießen kommt, war im vergangenen Jahr beschlossen worden. Die Vereinsvertreter votierten in Gronau geschlossen dafür, diese Regel beizubehalten.

Mit leeren Händen traten die Vereinsvertreter aber nicht den Heimweg an. Pokalspielleiter Held haute am Ende der Versammlung alles raus, was sich im Laufe der Jahre an Bällen, Tornetzen und Trainingsleibchen angesammelt hatte. all

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.04.2019