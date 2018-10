Nur Siege helfen Schwanheim

Schwanheim.Der SV Schwanheim (11./13 Punkte) ist wieder mitten drin im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga C, nachdem lediglich der 4:2-Heimerfolg gegen Birlikspor Biblis die Negativserie von vier Niederlagen und 3:17 Toren unterbrochen hatte. Im Heimspiel gegen die KSG Mitlechtern II (13./12) am Sonntag,15.15 Uhr, ist der fünfte Dreier in dieser Saison eigentlich ein Muss.

„Unsere Chancen erachte ich als gut, zumal wir nahezu komplett sind. Dass es bei uns zuletzt nicht gut lief, lag in erster Linie an personellen Problemen. Ganz klar, wir brauchen jetzt Siege. So werden wir auch in dieses Spiel reingehen“, betonte Paul McNally. „Wir treffen auf einen unangenehmen Gegner, gegen den wir schon in der Vergangenheit nicht allzu viel Zählbares geholt haben. Deshalb werden wir die Mitlechterner auch nicht unterschätzen, wollen aber zusehen, dass wir die drei Punkte bei uns behalten“, zeigt der SV-Trainer gehörigen Respekt vor der KSG-Reserve.

Wieder in Kader der Schwanheimer stehen die zuletzt fehlenden Konstantin Poschlod, Kevin Schneller und Marco Grammatico. rs/red

