Anzeige

Bergstraße.Zwei Wochen vor der Kerb hat die SG Lautern mal wieder zu ihrem traditionellen Fußball-Taesturnier geladen. Diesmal sind es lediglich vier Mannschaften, die ihre Startzusage gegeben haben: SV Winterkasten, SC Rodau, TSV Gadernheim und der gastgebende D-Ligist treten am morgigen Sonntag ab 10 Uhr auf dem SG-Rasenplatz an. Da jede Mannschaft gegen jede spielt, stehen bis gegen 15.30 Uhr sechs Begegungen auf dem Plan, bis der Sieger feststeht.

Im Vorjahr hatte der SV Schwanheim den Wettbewerb gewonnen. Die Schwanheimer setzten sich damals das Finale gegen den SC Rodau mit 2:0 durch.

Zudem stehen am Sonntag (1.) die ersten Testspiele an; u. a.: FC Fürth – KSG Mitlechtern (11 Uhr im Rahmen der Saisoneröffnung) und VfB Lampertheim – FSG Bensheim (18 Uhr). all