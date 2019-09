Nur zu dritt nicht zu schlagen

Die Lk 2-Riege der SSG qualifizierte sich für die Hessenmeisterschaft. © Braun

Bensheim.Bei den Mannschaftsmeisterschaften im Gerätturnen der Turngaue Bergstraße und Rhein-Main in Riedstadt war die SSG Bensheim mit zwei männlichen Riegen, die von Marcel Bregler, Thomas Gölz und Roland Wiemer trainiert werden, am Start. Geturnt wurde an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.

Beim Sechskampf der Lk 2 (Jahrgang 2001 und jünger) waren Adrian Engelhardt, Gianluca Belac und Maximilian Kaulbach gefordert, denn ihnen fehlte ein vierter Mitstreiter für mögliche Streichergebnisse. Doch die Bensheimer Talenten setzten sich hochkonzentriert und mit guten Leistungen beziehungsweise den drei besten Resultaten in der inoffiziellen Einzelwertung durch und qualifizierten sich für die Hessischenmeisterschaften (HM).

Im Rahmenprogramm stellte die SSG zusammen mit der TSV Auerbach) eine sechsköpfige Mannschaft beim Wettkampf P4-P7 (Jg. 2006 und jünger). Unter anderen mit Tageshöchstwertungen am Sprung und Barren sprang für dieses Team der zweite Platz heraus.

Bei den Mannschaftswettkämpfen weiblich in Lampertheim hatte der von Johanna Geiß, Barbara Schulz und Natascha Braun trainierte SSG-Nachwuchs ebenfalls allen Grund zur Freude, denn Mia Braun, Marie Homberger, Clara Pretsch, Leni Rasche und Paula Sattler turnten sich im Wettkampf P4-P6 (Jg. 2007 und jünger) an den Geräten Boden, Stufenbarren, Schwebebalken und Sprung auf Platz eins; klar vor der TSG Bürstadt und der Tvgg Lorsch. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.09.2019