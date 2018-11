Oberliga-Derby beim SV Fahrenbach

Bergstraße.Über 800 Zuschauer sahen Ende September in der Odenwaldhalle das Derby der Ringer-Oberliga zwischen dem KSV Rimbach und dem SV Fahrenbach, welches Aufsteiger Rimbach 15:10 gewann. Der Besucherrekord wird beim Rückkampf am morgigen Samstag (20 Uhr) sicher nicht geknackt werden. Dafür ist die SV-Halle im Fürther Ortsteil Fahrenbach einfach zu klein. Und so geben SVF-Trainer Simon Schröder und KSV-Mannschaftsführer Oliver Schitt unisono die Empfehlung an die Fans, rechtzeitig zu erscheinen.

Los geht es um 18 Uhr mit den zweiten Mannschaften in der Verbandsliga, bevor die Jugend ab 19 Uhr ringt. Um 20 Uhr kommt es schließlich zum Showdown der ersten Garnituren beider Teams. SVF-Ringer Tino Gölz hat sich bereits Gedanken darüber gemacht, die Kapazitäten der Halle zu erhöhen. Eine Platzgarantie gibt es trotzdem nicht, und somit schließt Schröder nicht aus, dass es am Samstag irgendwann heißen könnte: kein Einlass mehr.

Schlusslicht gegen den Dritten

In der Vorrunde schenkten sich Rimbach und Fahrenbach kaum etwas. Das Publikum wurde nicht enttäuscht, bekam spannende und hochklassige Kämpfe geboten. Am Ende ging der KSV knapp als Gesamtsieger hervor. Und auch diesmal schreibt Schröder dem KSV die Favoritenrolle zu, das kommt nicht von ungefähr. Aufsteiger Rimbach ist Tabellendritter, Fahrenbach punktloses Schlusslicht. Doch Derbys folgen bekanntlich eigenen Gesetzten, und zwischen Fahrenbach und Rimbach gilt dies im Besonderen. KSV-Mannschaftsführer Schmitt erinnert sich an umkämpfte Nachbarschaftsvergleiche im „Hexenkessel“ zu Fahrenbach, wie er sagt. Und er hat auch diesmal keinen eindeutigen Sieger auf dem Zettel: „Das wird wieder eine offene Angelegenheit.“

Rimbach hat alle Mann an Bord. Auch Simon Schröder („Ich erwarte einen engen Kampf“) muss keine Ausfälle beklagen, womit der SVF personell ungleich besser dasteht als in der Hinrunde, als unter anderen Leistungsträger Gheorghe Cojocori angeschlagen auf die Matte ging und knapp gegen Pal Kottes verlor. Im Schwergewicht musste Fahrenbach sogar eine Klasse unbesetzt lassen. jz/ü

