Oberliga-Spitze beim JC Bürstadt

Bergstraße.Die Kampfgemeinschaft Bürstadt-Rimbach startete mit zwei 5:2-Siegen gegen den PSV Kassel und den JC Hünfelden erfolgreich in die neue Oberliga-Saison. Nun stehen für das Team um Trainerin Nadine Müller am zweiten Kampftag gleich zwei interessante Heimkämpfe an: Am Samstag erwarten die Bergsträßer um 16 Uhr in der Sporthalle der Bürstädter Erich-Kästner-Schule Kim Chi Wiesbaden und JC Geisenheim, die ebenfalls jeweils mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind.

Im Anschluss an die Oberligakämpfe richtet der 1. JC Bürstadt gegen 18 Uhr den Kampf in der 2. Frauen-Bundesliga zwischen Kim-Chi Wiesbaden und dem JSV Speyer aus.

Jugend-Bezirksmeisterschaft

Eröffnet wird der lange Judo-Tag in Bürstadt mit den Jugend-Bezirksmeisterschaften, die von 9.30 bis ca. 13.30 Uhr ebenfalls in der Kästner-Halle stattfinden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.05.2019