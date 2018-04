Offenbach bläst zum Angriff auf die Aufstiegsplätze

Darmstadt/Offenbach.Die Derby-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 ist abgehakt, der Blick in der 3. Fußball-Liga wieder nach vorne gerichtet. Im Heimspiel gegen Hansa Rostock wollen die Offenbacher Kickers am heutigen Freitag (19 Uhr) wieder zurück in die Erfolgsspur und zum Angriff auf die Aufstiegsplätze blasen. "Gegen Rostock müssen wir eine neue Serie starten", forderte Mittelfeldakteur Lars

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2660 Zeichen des Artikels