Offenbach siegt gegen Rostock

Offenbach.Kickers Offenbach hat am gestrigen Abend in der 3. Fußball-Liga gegen Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Vor 8079 Zuschauern gewannen die Offenbacher mit 2:1 (1:0). Beide Tore für die Kickers erzielte Stefan Vogler (41. und 47.). Erst nutzte er einen schönen Pass in die Angriffsspitze und verpasste den Rostockern damit den ersten Gegentreffer nach vier

...