Heppenheim.Die Vorzeichen vor dem Derby am Samstag um 19 Uhr im Fürther Schulzentrum könnten kaum besser sein. Auf der einen Seite der souveräne Spitzenreiter HSG Fürth/Krumbach, der mit großen Schritten dem Landesliga-Aufstieg entgegensteuert., und andererseits der HC VfL Heppenheim (4.), der als Aufsteiger bislang eine absolut überzeugende Saison spielt.

Kein Wunder also, dass die Vorfreude groß ist. „Das wird für uns das leichteste Spiel des Jahres, denn Fürth ist daheim noch ungeschlagen und der klare Favorit“, sagt Heppenheims Coach Timo Leister, der mit seinem Team das Hinspiel überraschend klar mit 35:21 gewann. Nun ist der Tabellenführer natürlich auf Revanche aus.

Frauen-A-Liga; TV Trebur – HC VfL (So. 16 Uhr): In diesem Verfolgerduell geht es im Verfolgerduell zwischen Trebur und Heppenheim nun darum, wer der erste Herausforderer des Spitzenreiters aus Arheilgen wird. HC-Trainer Philip Meili sieht sein Team nach zuletzt drei Siegen in Folge in guter Verfassung und auch personell plagen ihn keine allzu großen Probleme. ki/ü/met/ü