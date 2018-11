Ohne Mostowys gibt’s eine herbe Niederlage

Fehlheim.Es bleibt dabei. Die Tischtennisherren des VfR Fehlheim können beim TTV Stadtallendorf einfach nicht gewinnen. Wie in den Vorjahren mussten die „Rasenspieler“ bei den Mittelhessen eine Niederlage hinnehmen, diese fiel mit 2:9 recht deutlich aus. „Eine verdiente Niederlage, die unterm Strich zu hoch ausfiel, denn immerhin vier Spiele gingen in den Entscheidungssatz und da stand uns das Glück dieses Mal einfach nicht zur Seite“, berichtete Mannschaftsführer Philipp Mostowys, der verletzungsbedingt nicht mitspielen konnte.

Während die Fehlheimer somit nicht mit ihrer ersten Sechs antreten konnten, starteten die Gastgeber in Bestformation und waren an diesem Tag einfach nicht zu bezwingen. Bereits nach den Doppeln lag man mit 1:2 im Rückstand (VfR-Punkt: Freund/Immel), das bisher ungeschlagene Fehlheimer Duo Bator/Tronin musste dabei im fünften Satz seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Stadtallendorf zog in den Einzeln schnell davon, ehe Timo Freund der Punkt zum zwischenzeitlichen 2:5 gelang.

Bezirksoberliga: VfR Fehlheim II – TSV Höchst II 9:3. Nach den Doppeln sah es noch nach einem knappen Spielausgang aus, konnten doch lediglich Rauch/Schubert gewinnen. In den Einzeln setzte sich dann aber die spielerische Stärke der Fehlheimer Reserve durch und man brachte acht der folgenden neun Spiele siegreich ins Ziel. Gerade David Rauch und Adi Sangeorgean ließen ihren Gegnern im vorderen Paarkreuz keine Chance, lediglich Felix Schubert musste sein Einzel in vier Sätzen gegen den erfahrenen Sommer abgeben. Weitere VfR-Punkte: Ziener, Barzin, Schwinn.

Gäste durch Krankheit geschwächt

Bezirksliga: VfR III – TTC Lampertheim III 9:3. Der Sieg gegen den Tabellennachbarn wurde durch einen krankheitsbedingten Ausfall begünstigt, da die Gäste nur mit fünf Spielern antreten konnten. So ging der Aufsteiger schon vor dem ersten Ballwechsel mit einem Vorsprung ins Spiel und hatte im Anschluss keine Mühe, den Heimsieg sicherzustellen. Bemerkenswert war der Auftritt von Lukas Dingeldein, der nach 0:2-Satzrückstand beim Stand von 1:6 das Spiel drehte. Auch Phil Köhler schaffte im fünften Satz einen knappen Sieg gegen Ferhat Gülbenim. – VfR-Punkte: Pfeiffer/Köhler, Nissen/Adam, Löffler, Nissen, Adam (2), Pfeiffer, Dingeldein, Köhler.

Damen-Bezirksoberliga: VfR – TTF Hähnlein 3:8. Gegen die Gäste aus der Nachbarschaft war nichts zu holen. Damit fallen die Aufsteigerinnen vom VfR auf den letzten Platz zurück. In den letzten beiden Partien gegen die unmittelbare Konkurrenz im Abstiegskampf aus Ober-Kainsbach und Wald-Michelbach müssen die Fehlheimer Damen punkten, um sich von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. – VfR-Punkte: Alma, Svenja Erhardt, Alma/Michel. nico

