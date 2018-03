Anzeige

Bergstraße.Der VfR Fehlheim II (4 ., 37 Punkte) besitzt nach den beiden Siegen gegen Zotzenbach (4:2) und in Affolterach (6:2) immer bessere Chancen, um in der Abschlusstabelle der Fußball-Kreisliga B zumindest den Aufstiegs-Relegationsplatz einzunehmen. Am Sonntag (15.15 Uhr) wartet auf die Reserve des Gruppenligisten beim TSV Hambach (8., 29) allerdings keine leichte Aufgabe, will dieser sich doch ganz bestimmt für die jüngste 1:2-Niederlage beim SC Rodau rehabilitieren.

„Angesichts der Tatsache, dass unsere Reserve-Mannschaft noch um Platz zwei kämpft, wird unser Trainer Wolfgang Jäger ganz sicher auf einen Auswärtssieg gehen. Das wird aber eine schwere Aufgabe, weil die Hambacher nur ganz wenige ihrer Heimspiele verlieren“, umschreibt VfR-Abteilungsleiter Björn Babutzka die Ausgangsposition vor dieser Partie.

Nicht am Ball ist Arthur Reinhardt (Außenbandriss). Noch fraglich ist der Einsatz des während der Winterpause vom TSV Elmshausen gekommenen Daniel Rettig (Knieprobleme). Während von der Fehlheimer Alte-Herren-Mannschaft der erfahrene Marco John wieder als umsichtiger Libero fungieren wird, ist noch nicht sicher, ob der gegen Zotzenbach so starke Amir Afshar am Sonntag im Einsatz sein wird. rs