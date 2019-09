Olympia erlebt Heimdebakel gegen SGE

Lorsch/Einhausen.Das war deutlich! Der SC Olympia Lorsch kam in der Fußball-Kreisoberliga im Derby gegen die SG Einhausen mit 0:9 (0:3) gehörig unter die Räder – und über die 90 Minuten hinweg objektiv betrachtet, ging das Resultat auch in dieser Höhe völlig in Ordnung. Einhausen war in allen Belangen die bessere Mannschaft und bei einer konsequenteren Chancenverwertung hätte der Erfolg sogar zweistellig

...