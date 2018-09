Olympia kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Bergstraße.Lange Zeit sah es in der Fußball-Kreisoberliga-Partie zwischen dem SC Olympia Lorsch und Eintracht Wald-Michelbach II nach einem torlosen Unentschieden aus – aber in den Schlussminuten lieferten die beiden Teams noch ein wenig Drama, das in einem 1:1 mündete.

„Das Ergebnis geht eigentlich in Ordnung, denn die Mannschaften haben sich ein ausgeglichenes Duell geliefert und ganz gut

...