Bergstraße.Die SG Amicitia Viernheim hat das Soma-Fußballturnier des SV/BSC Mörlenbach gewonnen. Im Finale gab es ein verdientes 2:0 gegen den FC Fürth durch. Im Spiel um Platz drei setzte sich der SC Olympia Lorsch mit 5:4 nach Neunmeterschießen gegen des SV Unter-Flockenbach durch.

Die Lorscher hatten sich in der Vorrunde in ihrer Fünfer-Gruppe als Zweiter mit 7 Punkten hinter Amicitia Viernheim (10) für das Viertelfinale qualifiziert. Hier war das Match der Lorscher gegen die SG Unter-Abtsteinach geprägt von starken Defensivreihen. So stand es am Ende 0:0, ehe sich die Olympia-Neunmeterschießen glücklich 4:3 durchsetzten. Im Halbfinale schenkten sich der spätere Turniersieger Viernheim und Lorsch nichts. Kurz vor Schluss erzielte die Amicitia das entscheidende 1:0. kar/red/ü