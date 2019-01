Olympia Lorsch ist AH-Kreismeister

Bergstraße.Der SC Olympia Lorsch vertritt den Fußballkreis Bergstraße bei der Ü35-Futsal-Meisterschaft auf Hessenebene. Die Lorscher Routiniers nutzten den Heimvorteil, bezwangen im Endspiel um die Kreismeisterschaft den SV/BSC Mörlenbach mit 6:5 (4:3). Es war das einzige Spiel um den Titel, denn außer Lorsch und Mörlenbach bewarb sich kein Verein um Meisterschaftsehren.

In den zweimal 15 Minuten Nettospielzeit lagen die Odenwälder 5:4 vorn, kassierten aber den Ausgleich und nach einer Unachtsamkeit den entscheidenden sechsten Treffer kurz vor Schluss.

Lorsch reist nun am 16. Februar zum Ü35-Futsal-Hessencup nach Grünberg. Aber auch die Mörlenbacher sind am gleichen Tag in Oberhessen zu Gast, treten wie die TSV Auerbach beim Ü50-Hessencup an.

Pokalspiele stehen an

In Lorsch wurde beim Futsal-Finale das Viertelfinale im Bergsträßer Ü40-Kreispokal im Freien ausgelost. Nachwuchsspieler Noah Jakoby (Olympia Lorsch) griff in den Lostopf und zog folgende Partien: SV Kirschhausen – FC 07 Bensheim, Starkenburgia Heppenheim – VfL Birkenau, SV/BSC Mörlenbach – FC Fürth, FV Hofheim – VfR Fehlheim. Die Spiele sollen bis 27. März ausgetragen sein.

Bei den Senioren stand das Pokal-Viertelfinale im Freien schon fest, nun wurden die Partien terminiert. Den Auftakt machen am 9. Februar (Samstag) der VfR Fehlheim und der SV U.-Flockenbach. Die weiteren Begegnungen: FV Biblis – SG Wald-Michelbach (15. Feb.), Tvgg Lorsch – Eintracht Bürstadt (16. Feb.), SV Lörzenbach – VfB Lampertheim (17. Feb.). all

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.01.2019