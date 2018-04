Olympia Lorsch kann sich von Verfolgern absetzen

Die Lorscher Olympia (links Daniel Geiss) muss nach dem 1:1 im Spitzenspiel gegen den SV Lörzenbach heute schon wieder beim FC 07 Bensheim II ran. © Strieder

Bensheim/Lorsch.In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A treffen heute Abend (19.30 Uhr) der FC 07 Bensheim II und Olympia Lorsch im Weiherhausstadion aufeinander. Das Duell in der Vorrunde in Lorsch ging mit 2:1 an die Nullsiebener, seitdem hat die Olympia keine der folgenden 18 Liga-Partien verloren (15 Siege, drei Unentschieden).

Diese Serie will der Tabellenführer in Bensheim fortsetzen. „Wir

...

Sie sehen 19% der insgesamt 2109 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 25.04.2018