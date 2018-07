Anzeige

Bergstraße.Die Saison 2018/19 in Fußball-Kreisoberliga verspricht, spannend zu werden. 16 Team kämpfen in der „guten Stube“ des Fußballkreises um Punkte und im Vorfeld scheint alles möglich zu sein. Es gibt nicht wie in den Vorjahren einen ausgemachten Meisterschaftsfavoriten und auch ein designierter Absteiger lässt sich im Vorfeld nicht unbedingt ausmachen.

In Sachen Meisterschaft und Aufstieg wird man in jedem Fall die Vereine aus Bürstadt auf der Rechnung haben müssen. Sowohl der VfR Bürstadt wie auch die neu gegründete FSG Riedrode werden ligaintern zum Kreis der Aufstiegskandidaten gezählt, man darf aber auch auf den FC Alemannia Groß-Rohrheim oder den SV Fürth gespannt sein, deren Namen immer wieder als Geheimfavorit genannt werden.

Zur Erinnerung: Mit Eintracht Bürstadt sicherte sich in der abgelaufenen Spielzeit ein solcher Geheimfavorit als Aufsteiger den Meistertitel. Warum sollte dies nicht auch in dieser Saison nicht der Fall sein. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.