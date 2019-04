Olympia wieder ohne Sieg

Bergstraße.Der SC Olympia Lorsch muss in der Fußball-Kreisoberliga weiterhin auf den ersten Dreier in diesem Jahr warten: Gegen den VfR Bürstadt kassierten die Lorscher an diesem Spieltag eine 2:4-Heimniederlage. „Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung, Bürstadt hat das Spiel unter Kontrolle gehabt“, sagte Olympia-Pressesprecher Stefan Vogel.

Der Tabellenzweite dominierte die Partei in der

...