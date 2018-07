Optimismus vor dem Auftakt

Bergstrasse.Am heutigen Freitag fällt endlich der Startschuss zur Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika, wenn sich im Eröffnungsspiel in Johannesburg die Mannschaft des Gastgebers und Mexiko gegenüberstehen. Groß ist die Vorfreude und das Interesse auf den ersten Auftritt der deutschen Mannschaft am Sonntag, 20.30 Uhr, in Durban gegen Australien. Die Zuversicht ist mittlerweile der Skepsis angesichts der

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4528 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.06.2010