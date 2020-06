Was den Fußball angeht, ist er ein absoluter Experte: Oscar Corrochano arbeitet seit dem 1. Januar hauptamtlich beim SV Waldhof Mannheim. Er soll mithelfen, die Professionalisierung im Jugendbereich beim Drittligisten voranzutreiben, der in naher Zukunft die Anforderung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) erfüllen will. Der 43-jährige Corrochano soll

...