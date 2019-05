Paul Richter holt Bezirkstitel

Lorsch.Drei Nachwuchskämpfer der Tvgg Lorsch nahmen in der Altersklasse U11 an den Judo-Bezirksbestenkämpfen in Griesheim teil. Sie brachten mit Gold, Silber und Bronze einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause.

Einen fulminanten Start erwischte Paul Richter bei seinem ersten Judowettkampf. Nach zwei Siegen gewann er seinen dritten Kampf gegen seinen Vereinskameraden Jano Jünge kampflos, da Jünge wegen einer plötzlichen Magenverstimmung passen musste. Dies brachte Richter in der Endabrechnung den ersten Platz, Jünge kam trotz des Ausfalls mit dem dritten Platz in die Wertung.

Silber für Gabriel Vasiliu

Silber gab es für Gabriel Vasiliu. Auch er startete mit zwei Mattensiegen in das Turnier. In seiner finalen Begegnung gegen Derdau vom TuS Griesheim hatte Vasiliu mit einer Kontertechnik das Nachsehen. So schlug in der Endabrechnung ein zweiter Platz für ihn zu Buche. red

