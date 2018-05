Anzeige

Birlikspor Biblis – TSV Auerbach II 0:0. Auerbachs Trainer Thomas Semmler sprach nach dem Schlusspfiff von einer gerechten Punkteteilung. „Biblis hatte mehr Spielanteile und war optisch überlegen, wir hingegen gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie und haben uns ganz auf die Defensive konzentriert, was uns sehr gut gelungen ist“, so der Coach. nico/p

SG Hammelbach – SSV Reichenbach II 6:2. Nach dem frühen 2:0 schaltete die SG schon einen Gang zurück und der SSV kam zur ersten Ergebnis-Korrektur, war insgesamt aber machtlos gegen den Tabellendritten. – Tore: 1:0 Schröder (10.), 2:0 Emig (13.), 2:1 Laux (30./Foulelfmeter), 3:1 Dastan (64.), 4:1 Impe (68.), 5:1 und 6:1 L. Fiederlein (73., 81.), 6:2 Laux (84./Foulelfmeter). tom/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.05.2018