Pflichtsieg beim Letzten

Bensheim.Mit einem 24:20 (11:12)-Erfolg traten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II die Heimreise von der HSG Sulzbach/Leidersbach an. Beim Tabellenletzten lief für Bensheim jedoch nicht alles so rund, wie es sich Trainerin Lisa Mößinger vorgestellt hatte.

„Wir kamen schlecht in die Partie und lagen zur Pause sogar zurück, weil wir einfach in der Offensive nicht erfolgreich genug abschlossen. Viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen“, so Lisa Mößinger. Es dauerte lange, bis sich Bensheim/Auerbach, als Tabellenvierter favorisiert, absetzen konnte.

Als Julia Niewiadomska zum 21:16 per Siebenmeter traf, schien eine Vorentscheidung gefallen. Beim 22:20 (56.) musste Lisa Mößinger noch einmal um den Sieg zittern, doch ihre Spielerinnen rissen sich wieder zusammen und brachten einen Vier-Tore-Sieg über die Zeit. – Bensheimer Tore: Julia Niewiadomska (8/7), Vanessa Maluschke (4/2), Marie-Lisa Schmidt (3), Kim Rädge, Rugile Bartaseviciute, Ingrida Bartaseviciene (je 2), Nina Rädge, Julika Leichhammer, Leonie Lüdtke (je 1). pfl

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019