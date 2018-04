Anzeige

Bensheim.Der TV Bensheim war mit einigen Talenten beim ersten Badminton-Hessenranglisten-Turnier in Hofheim am Start.

In der Altersklasse U19 traten Lea Bährer, Cedric Frimmel-Hoffmann und Dominik Emig an. Frimmel-Hoffmann und Emig verpassten in einem packenden Spiel um Platz drei einen Podestplatz.

In der Altersklasse U15 belegten Antonia Dächert und Elisa Scheele den achten Platz im Doppel. Elisa Scheele erkämpfte sich auch einen guten achten Platz im Einzel und zusammen mit Florian Volk (TSV Auerbach) den fünften Platz im Mixed. Lucille Asser kam in der Mixed-Disziplin mit Dominik Ahlheim (Groß-Rohrheim) in der Altersklasse U17 auch den fünften Platz.