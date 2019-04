Platz drei beim Landesliga-Saisonstart

Bensheim.Beim Landesliga-Saisonstart im Jazz- und Modern Dance in Wetzlar-Ehringshausen kam die Formation „Developé“ der SSG Bensheim auf den dritten Platz.

Lange hatten die insgesamt zwölf Tänzerinnen auf diesen Tag hingefiebert und an ihrer Choreographie gearbeitet. Nachdem sich eine Tänzerin nur wenige Wochen vor dem Turnier verletzt hatte, musste die Formation umstellen, ließ sich davon aber nicht beeindrucken und tanzte bereits in der ersten Runde hochkonzentriert und sehr synchron. Diese Leistung brachte der SSG-Crew einen Platz im großen Finale ein, in dem es mit weiteren fünf Formationen um den Tagessieg ging.

In der letzten Runde konnten sich die zehn SSG-Tänzerinnen auf der Fläche noch steigern und tanzten ein sehr gefühlvolles und emotionales Finale, bei dem nicht wenige Zuschauer eine Gänsehaut bekamen. Die Emotionalität und Synchronität wurde schließlich von den Wertungsrichtern gewürdigt und mit der Wertung 3-5-3-5-2 insgesamt dem dritten Platz belohnt. Tagessieger wurde die Formation „Devotion“ des SKV Büttelborn.

Bereits am 13. April findet das zweite Turnier in Mörfelden statt und „Developé“ ist fest entschlossen, sich bis dahin noch zu steigern. „Wir wissen, woran wir noch arbeiten können“, so Choreograph Michael Litters. Die weiteren Turniere finden in Walldorf und Hofgeismar statt. red/Bild: Adler

