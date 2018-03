lsp Die Turnerinnen des AKGs sind beim Landesentscheid Gerätturnen (WK II) mit nur 0,3 Punkten Rückstand am "Treppchen" vorbei geschrammt und mit 185,10 Punkten auf Rang vier gelandet. Anna Röß, Luisa Vötterl, Clara Jakobi, Laura Gülzow, Viktoria Köbe (Ersatz: Kristin Degen, Viktoria Heil) gelangen die Übungen am Sprung, Balken und Boden ohne große Abzüge. Leider schlichen sich dann aber mehrere Patzer am Stufenbarren ein, so dass hier die nötigen Punkte für Platz drei verloren gingen. Das Bild (Foto - M. Borst) zeigt die Mannschaft auf der Tribüne in Eppertshausen. Hier musste bei guter Stimmung die Zeit bis zur Siegerehrung herumgebracht werden.

© M. Borst