Platz drei knapp verpasst

Bensheim.Die Triathleten der SSG Bensheim waren wieder bei mehreren Wettkämpfen im Einsatz. Petra Zimmermann startete beim Hallstätter Schwimm-Marathon über die Zehn-Kilometer-Strecke.

Bei optimalen Witterungsbedingungen gingen 220 Starter in das rund 22 Grad warme Seewasser. Ab Kilometer fünf lief es für Petra Zimmermann „richtig gut“. Nach 3:32:26 Stunden kam sie ins Ziel, schaffte es somit nicht, wie erhofft unter dreieinhalb Stunden zu bleiben, allerdings war sie 17 Minuten schneller als im Vorjahr. Damit erreichte sie Platz vier in ihrer Altersklasse, drei Minuten fehlten zu Platz drei.

Nadja Lannert und Christoph Becker starteten zum ersten Mal beim Mühlchen Triathlon (0,4 km/17,7 km/4,3 km) in Darmstadt, bei dem es mit Crossrad bzw. Mountainbike auf die Radstrecke ging. Diese neue Erfahrung machte beiden viel Spaß und sie freuten sich über gute Platzierungen. Lannert belegte den zweiten Platz der AK Senioren 1, Becker den fünften Platz bei den Senioren 3. Stefan Weickum und Hans-Jürgen Deppert kamen auf der Olympischen Distanz (1,5/40/10 km) beim Summertime Triathlon im Kraichgau auf die Plätze sechs und 14 in der Altersklasse AK40.

Mit neun Startern war die SSG Bensheim ausgesprochen zahlreich beim Lorscher Triathlon (0,5/20/5 km) vertreten (wir haben bereits berichtet). Rebecca Herrschel gewann ihre Altersklasse AK1 in 1:13:01 Stunden, Uwe Slabke wurde in 1:05:43 Dritter, Petra Pitz in 1:12:21 Fünfte in der AK Senioren 3. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018